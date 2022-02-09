"Закрыли голую в прохладной комнате": воспитателя и помощницу уволили из детсада в Павлодаре

Иллюстративное фото: акимат Алматы

Скандал вокруг детского сада набирает обороты в Павлодаре - ранее в соцсети попало видео, на котором видно, что воспитатель закрыла двухлетнего ребенка без одежды в прохладной комнате почти на час. Теперь же стало известно, что и воспитатель, и ее помощница лишились работы.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как воспитатели заводят в помещение раздетого догола ребенка и закрывают за ним двери.

Как рассказала мама девочки телеканалу "Астана", ее дочь заперли в прохладной комнате более чем на 40 минут.

"Мы ходили с родителями смотреть камеры с одной причиной, но, когда я увидела это на видео, я еле сдержала эмоции. Вместе со мной даже заведующая плакала, что она такое увидела. Она не ожидала сама, что у нее в этом саду может такое произойти", - поделилась мама девочки.

При этом объяснить свой поступок ни воспитатель, ни помощница не смогли. Ранее сообщалось, что сотрудницы получили выговор. Но по данным телеканала, обе женщины лишились работы.

Сейчас жалоба от родителей находится в прокуратуре Павлодара, проверкой частного дошкольного учреждения займутся правоохранительные органы и отдел образования.

"Конечно большая часть вины идет на мне, так как я руководитель, я недоглядела. Я приношу искренние извинения нашим родителям, морально и психологически ребенок пострадал. Я как мама все близко к сердцу принимаю. Очень жаль, что данные сотрудники работали", - заявила и.о. директора ясли-сада Елена Дальковская.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955230-zakryli-goluyu-v-prohladnoy-komnate-vospitatelya-i-pomoschnitsu-uvolili-iz-detsada-v-pavlodare/