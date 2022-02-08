Сбежавших из части солдат задержали в Карагандинской области

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Ушедших в самоволку срочников задержали в Карагандинской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны Казахстана.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение военнослужащих срочной службы, самовольно оставивших воинскую часть.

"В настоящее время военнослужащие задержаны. По данному факту проводится служебное расследование", - сообщили в оборонном ведомстве.

Здесь добавили, что по результатам расследования происшествия виновные будут привлечены к строгой ответственности.

Напомним, 8 февраля в Карагандинском гарнизоне самовольно оставили воинскую часть двое солдат-срочников. Оружия при них не было. Военная полиция и ДП региона начали их розыск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955176-sbezhavshih-iz-chasti-soldat-zaderzhali-v-karagandinskoy-oblasti/