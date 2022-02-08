Причину массовых ДТП в Алматы объяснили в акимате города

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В акимате Алматы объяснили причину, по которой произошли массовые ДТП. В Управлении жилищной политики городской администрации рассказали, что утром 8 февраля при минусовой температуре, густом тумане и высокой влажности воздуха произошло выпадение изморози, передает NUR.KZ.

Из-за этого образовалась гололедная пленка, отметили в Управлении.

"Следует отметить, что коммунальными службами в ночной период до четырех утра производилась посыпка дорог противогололедными материалами. То есть, когда мы выехали в 8 утра на проверку, в Алматы гололеда не было.

Дороги были абсолютно чистыми, а пленку не было видно. Сразу у нас вышли 189 пескоразбрасывателей и были организованы работы по повторной посыпке проезжей части. Мы высыпали 120 тонн противогололедных материалов, сейчас ситуация стабилизировалась", - рассказали в Управлении жилищной политики.

Там призвали алматинских водителей соблюдать дистанцию между авто, не превышать скорость и не производить резких маневров.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы произошло несколько ДТП. В одной аварии с участием 13 машин пострадал ребенок.

В целом, произошло более 25 ДТП, в 10 эпизодах есть пострадавшие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955134-prichinu-massovyh-dtp-v-almaty-obyasnili-v-akimate-goroda/