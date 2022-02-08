Видео побега от полиции: начато расследование в Караганде в отношении офицера Антикора

Кадр из видео: соцсети

После публикации в социальных сетях видео полицейской погони за предполагаемым сотрудником Антикора, в отношении старшего офицера Межрайонного управления по противодействию коррупции по Жезказганскому региону начато служебное расследование, передает корреспондент NUR.KZ co ссылкой на департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Карагандинской области.

"Агентством РК по противодействию коррупции на основании распространяемых в социальных сетях видеофайлов проводится служебное расследование в отношении старшего офицера Межрайонного управления по противодействию коррупции по Жезказганскому региону. Будет проверена его причастность к совершению административного правонарушения. По результатам служебного расследования будет дана соответствующая правовая оценка", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что в Жанааркинском районе полицейские устроили погоню за предполагаемым сотрудником Антикора.

В пресс-службе ДП Карагандинской области сообщили, что водитель сначала находился в кафе, куда полицейские приехали по вызову, но при виде стражей порядка мужчина быстро сел в машину и пытался скрыться.

Подозревая, что он нетрезв, правоохранители стали его преследовать. Во время погони водитель совершил ДТП, а после задержания отказался пройти освидетельствование, но сдал кровь на анализ. Данный факт был зарегистрирован, по делу назначили экспертизы.

Позже в региональном Антикоре рассказали, что будут выяснять, их ли сотрудник сбегал от полицейских.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955129-video-pobega-ot-politsii-nachato-rassledovanie-v-karagande-v-otnoshenii-ofitsera-antikora/