Два солдата сбежали из воинской части в Караганде

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8 февраля 2022 года в Карагандинском гарнизоне самовольно оставили воинскую часть двое военнослужащих срочной службы. Оружия при них не было. Об этом сообщило Министерство обороны Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, сейчас органами военной полиции совместно с сотрудниками ДП Карагандинской области проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

"По результатам расследования виновные будут привлечены к строгой ответственности. Иные сведения разглашению не подлежат", - отметили в Минобороны РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955100-dva-soldata-sbezhali-iz-voinskoy-chasti-v-karagande/