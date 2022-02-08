Ехавшего на крыше автомобиля мужчину наказали в Алматы (видео)

Кадр из видео: instagram.com/zhaloby.almaty

Жители Алматы в соцсетях опубликовали видеоролик, на котором запечатлено, как мужчина сидит на крыше движущегося авто. Полиция нашла героя ролика, передает корреспондент NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-паблике zhaloby.almaty.

Горожан возмутило такое поведение и они призвали наказать нарушителя ПДД.

Позже замглавы Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов сообщил в своем Instagram-аккаунте, что полицейские установили личность мужчины - им оказался 28-летний горожанин.

"Гражданин С. привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 593, частью 1 "Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов" и частью 2 "Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами" КРК об АП", - проинформировал Абдрахманов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955041-ehavshego-na-kryshe-avtomobilya-muzhchinu-nakazali-v-almaty-video/