Ковидные требования при пересечении госграницы изменят в Казахстане

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В правительстве обсудили послабления в порядке пересечения государственной границы Казахстана, сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.

Сегодня, 7 февраля, под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения COVID-19 на территории РК.

На заседании МВК обсуждены послабления в порядке пересечения казахстанскими и иностранными гражданами государственной границы Казахстана в период карантина.

Межведомственной комиссией принято решение о снятии временных ограничений:

на выезд граждан Казахстана в иностранные государства через международные аэропорты РК;

на въезд/транзитный проезд в/через территорию РК через международные аэропорты иностранцам из стран с безвизовым режимом, а также из стран с прямым воздушным сообщением (регулярные, нерегулярные чартерные рейсы) при условии соблюдения визовых требований.

Кроме того, для граждан Казахстана снижен в два раза ограничительный срок для выезда в иностранные государства через автопереходы. Теперь казахстанцы могут выезжать 1 раз в 15 суток.

Единственное требование при въезде – все прибывающие из-за рубежа обязаны предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19, действительную в течение 72 часов, независимо от прохождения вакцинации.

Не требуется справка на детей в возрасте до 5 лет при наличии документа об отрицательном тесте у сопровождающих лиц.

Данные меры направлены на активизацию экономической деятельности, развитие отечественного туристического бизнеса и улучшение инвестиционного климата страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955016-kovidnye-trebovaniya-pri-peresechenii-gosgranitsy-izmenyat-v-kazahstane/