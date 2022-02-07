Пьяный мужчина уснул на козырьке балкона 9 этажа в Экибастузе (видео)

Фото: polisia.kz

Необычный инцидент произошел в Экибастузе, где пьяный мужчина уснул на козырьке балкона 9 этажа, передает официальный сайт Polisia.kz.

В дежурную часть управления полиции Экибастуза поступило сообщение о том, что на козырьке балкона 9 этажа по улице Сатпаева лежит мужчина.

Незамедлительно на место происшествия был направлен автопатруль, вызваны скорая помощь и служба ЧС.

Фото: Qumash

В департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что, как оказалось, 39-летний горожанин залез на крышу девятиэтажного дома через чердак, а затем на балкон - так он пытался попасть в квартиру. И, видимо, в какой-то момент заснул.

На высоте экибастузец пролежал на протяжении получаса. Спасатели спустили мужчину.

Полицейские отправили его на медосвидетельствование. Выяснилось, что он был пьян.

По данному факту возбуждено административное производство по ч.3 ст.440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Учитывая, что ранее житель города уже привлекался к ответственности за аналогичный вид правонарушения, теперь ему грозит арест до пяти суток. Материал направлен в суд для принятия решения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954931-pyanyy-muzhchina-usnul-na-kozyrke-balkona-9-etazha-v-ekibastuze/