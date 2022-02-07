Сотни единиц техники борются с последствиями ночного снегопада в Алматы (видео)

Иллюстративное фото: акимат Алматы

Несколько сотен единиц спецтехники борются с последствиями снегопада в Алматы - с 2 часов ночи в южной столице шел мокрый снег, сообщает официальная Facebook-страница акимата Алматы.

К 7 часам утра понедельника в мегаполисе выпало 3-5 сантиметров снега, в предгорных и горных районах - 10-12 сантиметров.

С самого начала снегопада коммунальные службы посыпают дороги города противогололедными материалами. Уже использовано 611 тонн таких материалов.

Организованы работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, мест общего пользования.

"Выход техники составляет 548 единиц, в том числе 202 пескоразбрасывателя и 361 дорожный рабочий. С утра запущены 611 единиц спецтехники, 205 пескоразбрасывателей и 1665 дорожных рабочих", - проинформировали в акимате.

Кроме того, районные акиматы организовали круглосуточное дежурство по уборке снега.

Как сообщили в ведомстве, ссылаясь на данные от "Казгидромета", снег с дождем закончится примерно во второй половине дня.

Сегодня в Алматы ожидается от 0 до 2 градусов тепла. Жителей города предупреждают о тумане и гололеде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954865-sotni-edinits-tehniki-boryutsya-s-posledstviyami-nochnogo-snegopada-v-almaty-video/