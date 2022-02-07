Из-за непогоды в Жамбылской области закрыли дороги

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В Жамбылской области из-за резкого ухудшения погоды закрыли трассы республиканского и областного значения, передает МИА "Казинформ".

Как сообщили в ДЧС региона, с 23:15 6 февраля закрыто движение для всех видов автотранспорта по трассе Тараз - Шымкент, по трассе Каратау - Жанатас в Таласском и Сарысуском районах.

Полицейские, в свою очередь, призвали водителей подумать о своей безопасности и воздержаться от поездок в этих направлениях.

"Движение закрыто в связи с сильной метелью, нулевой видимостью и общим ухудшением погодных условий. Порывы ветра в городе Таразе и районах Жамбылской области могут достигать до 30 метров в секунду", - говорится в сообщении Службы спасения Департамента по ЧС Жамбылской области.

Ранее сообщалось, что непогода и шторм сегодня, 7 февраля, ожидается в 10 регионах страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954835-iz-za-nepogody-v-zhambylskoy-oblasti-zakryli-dorogi/