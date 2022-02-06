Метель, туман, гололед: жителей 10 регионов Казахстана предупредили о штормах

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Казахстанские синоптики предупредили жителей 10 регионов республики об ухудшении погода на завтра, 7 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, 7 февраля на западе и северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед с порывистым ветром до 15-20 м/с.

В Актау завтра возможен гололед.

На юго-востоке, северо-западе и в центре Актюбинской области 7 февраля прогнозируется низовая метель. На севере региона может быть туман. Скорость ветра с порывами составит 17 м/с.

В Актобе завтра синоптики обещают низовую метель.

7 февраля на севере, юге и востоке Алматинской области ожидается туман и гололед с порывистым ветром до 17-22 м/с. В горных районах области также будет туман, гололед и ветер до 15-20 м/с, местами возможен снег с метелью, ночью - сильный снег.

В Талдыкоргане и Алматы, как и в регионе, завтра будет туман и гололед.

7 февраля на большей части территории Акмолинской области будет низовая метель. Скорость ветра с порывами не должна превысить 15-20 м/с.

Завтра на востоке Западно-Казахстанской области прогнозируется гололед, на севере региона возможен туман.

Ночью и утром 7 февраля в Уральске может быть туман.

Завтра ночью на севере и востоке Кызылординской области синоптики обещают гололед и метель. На севере и в центре области, а также в Кызылорде ожидается туман. Скорость ветра составит 15-20 м/с.

Ночью и утром 7 февраля в горах Туркестанской области выпадут сильные осадки (дождь, снег). На севере и западе региона возможен туман и гололед с ветром до 15-20 м/с, ночью и утром могут быть порывы до 23 м/с. г.

В Шымкенте и Туркестане завтра ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с. В Туркестане также будет туман.

7 февраля на юге и западе Костанайской области синоптики обещают низовую метель. На востоке региона будет туман. Скорость ветра прогнозируется на уровне 15-20 м/с.

Завтра ночью в Карагандинской области, а также в Караганде и Жезказгане будет низовая метель. Скорость ветра с порывами составит 15-20 м/с.

Днем 7 февраля на юге Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Скорость ветра с порывами не должна превысить 17-22 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954820-metel-tuman-gololed-zhiteley-10-regionov-kazahstana-predupredili-o-shtormah/