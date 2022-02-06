Ермек Нарымбаев задержан в Алматы

Ермек Нарымбаев. Фото: instagram.com/ermeknarymbai

Сегодня в южной столице был задержан активист Ермек Нарымбаев, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Алматы.

Как сообщили в прокуратуре, Нарымбаева задержали сотрудники ДП на транспорте на территории алматинского аэропорта.

Указывается, что мужчина только что прибыл в город из Киева.

При этом в ведомстве подчеркнули, что он находился в розыске и был осужден по статье 174 УК РК ("Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни" - прим. ред.) с применением меры наказания в виде лишения свободы.

"В целях исполнения приговора суда Нарымбаев Е.Е. водворен в следственный изолятор", - сказано в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954781-oppozitsionnyy-aktivist-ermek-narymbaev-zaderzhan-v-almaty/