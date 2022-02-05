Метель и гололед: штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана

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Штормовое предупреждение объявлено на воскресенье, 6 февраля, в нескольких областях Казахстана. Информация об этом опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

6 февраля на юго-западе Жамбылской области ожидается ветер 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

6 и 7 февраля на севере, в горных и предгорных районах региона возможен туман, гололед. В понедельник может быть ветер на северо-востоке, юго-западе области и в горных районах 15-20 м/с, ночью порывы 23-28 м/с.

В воскресенье на большей части Кызылординской области прогнозируются осадки (дождь, снег), на севере и в центре региона ожидаются туман, гололед, метель. Ветер ночью на востоке области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23 м/с.

6 февраля на западе и севере Мангистауской области возможны гололед, туман, ветер 15-20 м/с.

6 февраля ночью на юге Актюбинской области ожидаются туман, гололед, днем низовая метель. Ветер в центре и на юге региона 15-20 м/с.

В воскресенье на западе, востоке и в центре Карагандинской области синоптики прогнозируют ветер 15-20 м/с. Днем на западе и юге региона возможна низовая метель.

На севере и северо-востоке Западно-Казахстанской области вероятны туман и гололед.

Днем 6 февраля в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере региона - туман, гололед. Ветер на западе, юге области и в предгорных районах 17-22 м/с, в горных районах и на севере региона - 25 м/с, на горных перевалах - 30 м/с и более.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954746-metel-i-gololed-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-ryade-oblastey-kazahstana/