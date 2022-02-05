Абдижамил Нурпеисов. Фото: sputnik.kz

Умер известный казахстанский писатель Абдижамил Нурпеисов. Об этом сообщил депутат мажилиса Жанарбек Ашимжанов на своей официальной странице в Facebook.

"Умер писатель-классик, ветеран Второй мировой войны, прославленный Абдижамил Нурпеисов", - сообщил депутат.

Он выразил соболезнования и отметил, что гигантское сердце писателя ощутило плотью и душой все ужасы эпохи, пережитой человечеством.

Абдижамил Каримович Нурпеисов - известный советский и казахстанский писатель, переводчик, внесший большой вклад в казахскую литературу.

Он родился 22 октября 1924 года в Кызылординской области в семье рыбака. Написал знаменитые романы "Курляндия" и "Кровь и пот".

Трилогия "Кровь и пот" была переведена на 30 иностранных языков. По литературному сценарию книги был снят художественный фильм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954717-umer-izvestnyy-kazahstanskiy-pisatel-abdizhamil-nurpeisov/