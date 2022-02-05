Акима наказали за нечищеную дорогу в Павлодарской области

Сергей Саламацкий. Фото: gov.kz

Полицейские во время проведения ОПМ "Пешеход" наткнулись на "зебру" через дорогу, на которой был лед и не было видно разметку. Стражи порядка провели проверку и составили административный протокол на акима Успенского сельского округа, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

По официальным данным, указанным на сайте акимата Успенского района, должность акима сельского округа занимает Сергей Саламацкий.

Полицейские 4 февраля пришли к нему, чтобы выдать предписание на устранение нарушения, касающегося пешеходного перехода, который оказался травмоопасным.

Фото: ДП Павлодарской области

"Во время ОПМ в зону внимания полицейских попадают не только пешеходы, нарушающие ПДД, и водители, не пропускающие их, но и само содержание пешеходных переходов", - сообщил начальник административной полиции Успенского района Павлодарской области Александр Семенченко.

Наледь обнаружили на одной из главных улиц районного центра. Предписанием на устранение нарушения и приведение в порядок пешеходного перехода стражи порядка не ограничились.

Полицейские составили административный протокол за невыполнение требований по содержанию дорог. Аким Успенского сельского округа получил штраф на сумму более 30 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954712-akima-nakazali-za-nechischenuyu-dorogu-v-pavlodarskoy-oblasti/