Массовое отравление донерами произошло в Алматинской области

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Массовое отравление донерами зафиксировано в селе Бесагаш. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ДП региона, 30 января по факту массового отравления людей зарегистрировано уголовное дело по ст.304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов).

В ходе проверки установлено, что у потерпевших после употребления пищи в одном из кафе в селе Бесагаш появились жалобы на состояние здоровья.

За медицинской помощью в больницу обратились 18 человек, среди которых были малолетние дети.

"По данному факту изъяты продукты, по которым назначены экспертизы. После чего будет принято окончательные процессуальное решение", - сообщили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954675-massovoe-otravlenie-donerami-proizoshlo-v-almatinskoy-oblasti/