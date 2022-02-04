Туман, ветер до 30 м/с: жителей восьми регионов Казахстана предупредили о непогоде

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Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение на территории восьми регионов республики. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

5 февраля на севере и в центре Кызылординской области, а также в Кызылорде сохранится туман. Ожидается ветер до 15-20 м/с.

Ночью и утром 5 февраля на юге и востоке Алматинской области будет туман и ветер до 17-22 м/с. В районе Алакольских озер могут быть порывы ветра до 23-28 м/с, временами - до 30 м/с и более. В Талдыкоргане завтра ночью и утром возможен туман.

На западе, севере и в центре Атырауской области, а также в Атырау синоптики обещают туман.

Днем на юго-западе и в центре Актюбинской области ожидается низовая метель и гололед, а также ветер с порывами до 15-20 м/с.

На западе, востоке и в центре Карагандинской области прогнозируется ветер до 15-20 м/с, возможны порывы до 25 м/с.

5 февраля на севере и в горных, предгорных районах Туркестанской области будет туман с ветром до 15-20 м/с, днем могут быть порывы до 23 м/с.

Завтра на западе и в центре Мангистауской области ожидается гололед, на севере региона - туман. Скорость ветра с порывами составит 17-22 м/с. В Актау 5 февраля ожидается порывистый ветер до 17-22 м/с.

На западе и севере Западно-Казахстанской области синоптики обещают туман и ветер с порывами до 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром 5 февраля будет туман.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, какой будет погода в Казахстане в грядущие выходные.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954664-tuman-veter-do-30-ms-zhiteley-8-regionov-kazahstana-predupredili-o-nepogode/