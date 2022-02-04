"Думал, та ночь будет последней": участковый Биллклинтон о январских событиях в Алматы

Биллклинтон Осипов. Фото: polisia.kz

Полицейский Биллклинтон Осипов, который стал известен в Сети благодаря своему необычному имени, рассказал о том, что происходило в Алматы во время январских событий. Его слова приводит официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz со ссылкой на газету "На страже".

Во время январских событий молодой лейтенант нес службу, был на площади со своими коллегами.

"Приехали на площадь, взяли с собой бронежилеты, каски, щиты, дубинки. Людскому потоку не было конца. И, вот честно, было очень страшно от всего, что происходило, от жутких звуков. Стоял гул. Люди кидались камнями, ну и всем, что попадалось им под руку. Все происходило до шести утра", - вспомнил Осипов.

Он отмечает, что полицейские призывали собравшихся к спокойствию, но это не помогало.

"Честно говоря, я думал, что та ночь будет последней в моей жизни. Я запомнил ее на всю жизнь. Но, видимо, Бог уберег меня. К счастью, я вернулся домой живым и невредимым. Я благодарен своим коллегам, с которыми мы выстояли ту ночь до конца вместе бок о бок, рука об руку", - признался он.

Он рассказал, что некоторые из его коллег были ранены во время тех событий.

"Мы все были равны перед трудностью, все были едины в своей силе. Именно от нас зависела жизнь тысячи людей, безопасность и спокойствие любимого города", - рассказал участковый.

Биллклинтон Осипов признался, что ему трудно вспоминать те ужасные часы.

"Мне трудно вспоминать все это, и это сложно спокойно описать словами. Каждому из нас было страшно. Но, думаю, нам удалось достойно пройти проверку на прочность", - заявил полицейский.

Ранее прославившийся в Казнете полицейский Биллклинтон Осипов рассказал, кто назвал его столь необычным именем и как оно повлияло на его жизнь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954661-dumal-ta-noch-budet-posledney-uchastkovyy-billklinton-o-yanvarskih-sobytiyah-v-almaty/