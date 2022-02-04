Снег, туман и гололед ожидаются в Казахстане в выходные

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Неустойчивый характер погоды в ближайшие 3 дня, с 5 по 7 февраля, прогнозируют казахстанские синоптики, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ожидается, что в этот период на большей части страны пройдут осадки, в северных и центральных регионах - в виде снега. Также специалисты прогнозируют гололед, туман, порывистый ветер и низовую метель.

В некоторых регионах прогнозируется понижение температуры воздуха:

на западе: ночью - от -8...+2 градусов до 0...-15 градусов, днем - от -5...+3 до -10...+3 градусов;

на северо-западе страны: ночью - от -3...-16 до -7...-18 градусов, днем - от 0...-10 градусов до -2...-13 градусов;

на севере: ночью - в районе -7...-20 градусов, днем - от -2 до -10 градусов.

В центре и на востоке Казахстана ожидается потепление: ночью - от -10...-30 до -5...-28 градусов, днем - от 0...-13 до -8...+2 градусов.

На юго-востоке республики: ночью - от -3...-11 до -6...+2 градусов, днем ожидается колебание температуры от 0 до 10 тепла, в горных районах - от -3...-8 градусов мороза до +3...+12 тепла, ночью - от -1 до -6 градусов.

В южных регионах: ночью - от -3...-11 до -5...+5, днем температура может снизиться от -1...+13 градусов до -3...+5 тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954607-sneg-tuman-i-gololed-ozhidayutsya-v-kazahstane-v-vyhodnye/