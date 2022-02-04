Митинг за выборность акимов пройдет в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В ближайшую субботу, 5 февраля, в Алматы пройдет санкционированный митинг, об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в акимате города.

Акимат города согласовал его проведение. Целью митинга станет выборность акимов.

Как сообщили в акимате города, митинг пройдет 5 февраля в 12.00 возле памятника Шокану Уалиханову.

Напомним, аким Алматы сменился 31 января 2022 года, на место Бакытжана Сагинтаева пришел бывший глава Нацбанка Ерболат Досаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954590-miting-za-vybornost-akimov-proydet-v-almaty/