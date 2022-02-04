Сколько денег тратят чиновники на продукты в Актюбинской области (видео)

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Жители казахстанских регионов продолжают жаловаться на рост цен на продукты - в тройку "лидеров" по подорожанию товаров вошли столица, Акмолинская и Актюбинская области. Потребители требуют объяснений, ведь власти обещали сдерживать цены. Чиновники пытаются растолковать, что к чему, но делают это из кабинетов, не решаясь выходить в рейды, передает КТК.

Жители Актюбинской области недовольны ценами на продукты - они считают их неоправданно высокими. Больше всего с начала года подорожала гречневая крупа и овощи, заметно выросла в цене капуста.

Поход в магазин, жалуются актюбинцы, сплошное разорение.

"Честно, у меня уходит через день 20 тысяч, потому что молочная продукция, колбасная продукция - оно все подорожало. Масло уже давно подорожало. И на все это уходит, вот я говорю, чтобы нормально закупиться, 20 тысяч. Через день пришел - и опять 20 тысяч", - пожаловалась актюбинка Светлана Решетникова.

Примечательно, что журналисты поинтересовались и у самих чиновников, сколько в месяц они тратят на продукты. Глава управления предпринимательства региона Нурхан Тлеумуратов утверждает, что в месяц у него уходит около 150 тысяч тенге.

Его многодетный коллега из управления сельского хозяйства тратит еще меньше.

"Я отец шестерых детей. Мы многодетная семья. У меня еще пожилая мать и сноха. В среднем мы тратим чуть больше 100 тысяч тенге на продукты в месяц", - заявил руководитель управления сельского хозяйства Актюбинской области Исатай Еспаганбетов.

К слову, в управлениях также объяснили, почему не могут ничего сделать с ценами на продукты. По словам Тлеумуратова, контролировать рынок – не их задача. Они регулируют цены только на 19 наименований так называемых социально значимых продуктов.

"Молоко: именно 2,5% жирности, в мягкой упаковке. Кефир: также 2,5% жирности, в мягкой упаковке. Мука первого сорта. Это не высший сорт, это именно первый сорт. Это хлеб формовой из муки первого сорта, то есть здесь батон или хлеб из муки высшего сорта не относится к социальным товарам", - разъяснил Тлеумуратов, отвечая на вопросы журналистов о регулировании цен на продовольственные товары.

Цены на продукты не радуют и жителей ЗКО - люди звонят в специальный колл-центр и жалуются на необоснованный рост цен. Правда, толку от этого пока мало.

"На сегодня поступило более уже 100 звонков. В основном люди жалуются на повышение цен не на социально значимые товары, то есть на те товары, которые мы, местные исполнительные органы, не можем провести какие-либо мероприятия", - заявил официальный представитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Мейрам Кабдыгалиев.

Жители Тараза, кажется, смирились с ежедневно растущими ценами на продукты. Люди уже перестали искать, где подешевле - успевают только опустошать кошельки. Особенно затратно ходить в магазин пенсионерам.

"Пенсии давно уже не хватает. Все дорожает: где на 5 тенге, где на 100 тенге. Хлеб купил, масло купил, рис, мясо взял – и все, считай. Только на еду сейчас все деньги и уходят", - жалуется горожанка Гулжаркын Тулепбаева.

С начала января в Таразе почти на 100 тенге подорожали гречка, рис и сахар. Зато продавцы радостно сообщают, что после новогодних праздников упала цена на масло и яйца.

"Гречка раньше была по 500, правильно? Сейчас 510 - своя цена. Продаем ее по 600 тенге, подешевле сделаем. Яйца подешевели: яйца по 50 были, сейчас уже по 35", - рассказал продавец Данияр Наркулов.

Чиновники все же сформировали мониторинговые группы. Пока они только фиксируют, на какие продукты и на сколько выросла цена.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954535-skolko-deneg-tratyat-chinovniki-na-produkty-v-aktyubinskoy-oblasti-video/