Фекальные воды сливали в озеро Балхаш

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Жители Балхаша забили тревогу в соцсетях после того, как увидели, как в водоем стекает желтая жидкость с едким запахом. На озеро экстренно выехали экологи, передает КТК.

Автор ролика, опубликованного в соцсетях, утверждает, вода с фекалиями бежит из соседнего котлована и уже попала в озеро.

Мужчина говорит, что не раз жаловался на загрязнение Балхаша в местный акимат, но никакой реакции не дождался.

После публикации в социальных сетях и шквала критики от казахстанцев чиновники все же выехали на место. Кроме того, в ближайшее время на озеро должны прибыть сотрудники департамента экологии, чтобы определить, что это за вода и какой вред она наносит озеру.

"Мы выехали вместе с начальником полиции села Шашубай и специалистами ЖКХ. Нами были зафиксированы факты нарушения сбросов фекальных сточных вод города Балхаша, находящихся на балансе КГП "Балхаш су". Было выписано предписание о проведении проверки в компании", - сообщил аким поселка Шашубай Данияр Сериков.

По данным телеканала, проверка в компании, которая обслуживает канализационные сети, уже началась.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954528-fekalnye-vody-slivali-v-ozero-balhash/