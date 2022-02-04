"Считаю, что было лоббирование": мелкие АЗС остались без автогаза в Актобе (видео)

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Владельцы мелких автозаправок в Актобе остались без сжиженного газа. Как оказалось, весь объем топлива, выделенного на регион, был распределен между крупными реализаторами. Предприниматели недовольны таким решением и пытаются понять, почему их оставили за бортом, ведь они и без того понесли убытки из-за вынужденного снижения цен на топливо, передает КТК.

"ЖКХ, принимая эти заявки, даже те, которые поступали по электронке, они даже не обрабатывали их и оставили наших без газа, мелких предпринимателей. И в итоге опять получили газосетевые организации – и они добавляют свою цену, они сейчас получат газ. Я считаю, что здесь было лоббирование газосетевых организаций", - заявила глава Ассоциации поставщиков сжиженного газа Актюбинской области Алтынай Муханова.

Теперь актюбинские бизнесмены пытаются найти ответы на свои вопросы у местных властей - они требуют объяснить, почему весь февральский запас сжиженного газа оказался в руках крупных ГСО. Владельцы АЗС отмечают, что в декабре они на бирже закупили газ по 113 тенге за литр, а вот продавать им пришлось за 50 тенге за литр из-за решения правительства снизить цены на топливо.

Тогда предпринимателям обещали, что затраты будут компенсированы за счет бюджета, но никаких выплат никто из владельцев мелких АЗС еще не получил.

В областном акимате ответить на эти вопросы никто не смог. В ведомстве лишь обещали разобраться во всем в ближайшее время.

"Со стороны министерства, со стороны правительства принято решение о том, что они будут компенсировать. Полностью принято обязательство. Там проплачено обязательство по каждым договорам – они будут компенсировать на ту сумму, которую правительство там указало", - заявил замакима Актюбинской области Ермек Кенжеханулы.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954522-schitayu-chto-bylo-lobbirovanie-melkie-azs-ostalis-bez-avtogaza-v-aktobe-video/