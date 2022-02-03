Мертвую рысь нашли в Павлодарской области

Фото: учреждения по охране лесов и животного мира Павлодарской области

Мертвую рысь обнаружил рыбак недалеко от села Ребровка в Павлодарской области. Любитель лова сообщил о находке лесникам, передает корреспондент NUR.KZ.

Туша рыси находилась на территории Кызылжарского сельского округа. Визуально определить, от чего погибло животное, не удалось. На кадрах, предоставленных лесниками, видно лишь мертвого зверя.

"Рыси есть в Шалдайском резервате и Баянаульском национальном парке. На пойме - единичные случаи, видели в районе Аккулы и в Аксу 15 лет назад, больше не видели. В целом по республике их много в ВКО, Алматинской области, Боровом", - рассказал руководитель учреждения по охране лесов и животного мира Павлодарской области Аждар Жусупов.

Тушу рыси перевезли в филиал республиканской ветеринарной лаборатории для определения причины гибели. Проверять будут и на инфекционные заболевания, чуму, бешенство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954490-mertvuyu-rys-nashli-v-pavlodarskoy-oblasti/