Туман и метель: штормовое предупреждение объявили в восьми регионах Казахстана

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Казахстанские синоптики предупредили жителей восьми регионов республики о штормовой погоде на завтра, 4 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

4 февраля на северо-западе Мангистауской области ожидается туман, а также ветер до 15-20 м/с.

На юге и западе, а также в горных и предгорных районах Туркестанской области сохранится туман с ветром до 15-20 м/с. В Шымкенте и Туркестане ночью и утром 4 февраля будет туман.

Днем 4 февраля в Карагандинской области прогнозируется ветер с порывами до 18 м/с.

На севере и в центре Кызылординской области сохранится туман. Также синоптики обещают ветер со скоростью до 15-20 м/с. В Кызылорде 4 февраля временами возможен туман.

Завтра на севере Западно-Казахстанской области также ожидается туман. Скорость порывистого ветра достигнет 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром 4 февраля ожидается туман.

Ночью 4 февраля на северо-западе Северо-Казахстанской области будет низовая метель. На юго-западе региона возможен туман. Скорость ветра с порывами на севере и западе области не должна превысить 15-20 м/с. В Петропавловске завтра прогнозируется ветер с порывами до 15-20 м/с.

Ночью 4 февраля на востоке Павлодарской области, а также в Павлодаре синоптики обещают туман.

4 февраля на севере, а также в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман с ветром до 15-20 м/с. В Таразе завтра так же будет туман.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954489-tuman-i-metel-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-vosmi-regionah-kazahstana/