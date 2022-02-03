МИД Казахстана ответил на заявление правозащитников по событиям трагического января

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В МИД РК ответили на заявление правозащитников по событиям трагического января, сообщается на официальном сайте министерства.

В Министерство иностранных дел Казахстана поступило обращение международной неправительственной организации Human Rights Watch с информацией о случаях чрезмерного применения силы правоохранительными органами в ходе январских событий в Казахстане.

Кроме того, HRW также опубликовала информацию о других нарушениях в отношении задержанных лиц.

В МИД ответили на данное обращение.

"Республика Казахстан осуждает возможные случаи диспропорционального применения силы, незаконных задержаний, пыток и жестокого обращения с задержанными лицами.

Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно заявлял, что расследование вооруженных беспорядков должно быть беспристрастным и проводиться в рамках закона. Строгое соблюдение прав задержанных лиц и справедливое судебное разбирательство должно быть непреложным требованием", - подчеркнули в ведомстве.

В министерстве отметили, что глава государства призвал Генпрокуратуру и МВД при проведении следственных мероприятий обеспечить соблюдение Конституции и Уголовно-процессуального кодекса, которые запрещают применение пыток и иное жестокое обращение.

В МИД отметили, что любая информация о незаконном задержании и жестоком обращении с задержанными будет тщательно расследована.

"Следственные органы проверяют все поступающие факты нарушений. В целях беспрепятственного и оперативного получения гражданами необходимой информации и подачи жалоб, в том числе на действия сотрудников полиции, открыта "горячая линия", - заявили в МИД РК.

Отмечается, что, по данным Генпрокуратуры, на сегодня по жалобам граждан на недозволенные методы ведения следствия и нарушения их прав правоохранительными органами всего расследуется 98 уголовных дел.

В заявлении внешнеполитического ведомства РК подчеркивается, что Генпрокуратура и другие следственные органы Казахстана готовы и настроены предметно рассматривать каждый отдельный случай, поднимаемый казахстанской и международной общественностью.

В министерстве добавили, что для мониторинга соблюдения прав задержанных уполномоченному по правам человека Эльвире Азимовой, членам Национального превентивного механизма по предотвращению пыток (НПМ) и Национального совета общественного доверия предоставлен доступ в учреждения пенитенциарной системы.

Региональные группы НПМ провели 97 независимых мониторингов в 83 закрытых учреждениях в 16 регионах Казахстана. На имя омбудсмена по правам человека поступило 48 обращений граждан о нарушениях их прав, которые находятся в процессе рассмотрения.

Кроме того, по предложению региональных групп обеспечен доступ адвокатов и гражданских медиков к задержанным и арестованным.

Авторитетные представители гражданского общества, включая правозащитников и юристов, создали общественные комиссии по расследованию январских событий.

"Казахстан привержен всем своим обязательствам в области защиты прав человека и готов к открытому диалогу и сотрудничеству с международными неправительственными организациями. В частности, достигнута договоренность о проведении встречи министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с исполнительным директором Human Rights Watch Кеннетом Ротом.

Республика Казахстан также продолжает активное взаимодействие с органами и механизмами ООН в области прав человека", - говорится в сообщении.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью ответил на распространяющиеся сообщения в соцсетях о задержаниях и пытках в СИЗО мирных людей, которых задержали в дни беспорядков в Алматы.

Токаева в том же интервью спросили, считает ли он необходимым проведение международного расследования событий в Казахстане. Президент ответил, что эту идею продвигают "лоббисты", которые заработали большие деньги в Казахстане и покинули его.

Ранее Министерство иностранных дел РК высказалось о принятой резолюции Европейского парламента по ситуации в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954426-mid-kazahstana-otvetil-na-zayavlenie-pravozaschitnikov-po-sobytiyam-tragicheskogo-yanvarya/