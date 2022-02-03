"Дети боятся, мы боимся": стаи собак атакуют жителей поселка в пригороде Актобе (видео)

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Жители пригородного актюбинского поселка боятся за себя и за детей: улицы заполонили бродячие стаи бродячих собак, которые иногда ведут себя агрессивно. Люди утверждают, что не раз обращались с требованием принять меры к бесхозным животным, но бороться с бездомными четвероногими сейчас стало в разы сложнее, передает КТК.

Бродячие собаки, заполонившие улицы пригородного поселка Баурластар-3, наводят ужас на сельчан. Дело в том, что школы здесь нет - детям приходятся ездить на автобусе каждое утро в соседний поселок. И каждый раз взрослые, которые в это же время уезжают в город на работу, переживают, что по дороге на остановку на кого-нибудь может наброситься бродячий пес.

"Совсем много собак. Дети боятся. Да не то что дети: сами мы боимся пешком ходить. Они за машиной тоже гоняются. Волонтеры говорят же везде: "Ойбай, не трогайте собак!". Пусть они забирают, если им надо", - возмущена жительница поселка Каламкас Ниязбаева.

Вот только помочь сельчанам специалисты не могут. Согласно новому закону о животных, отстреливать или усыплять бродячих собак нельзя, но в Актобе нет приютов для такого количества бездомных четвероногих.

Тем не менее, в профильном ведомстве заявили, что только в январе в Баурластар-3 отловили почти 40 собак. Все остальные, как сообщается, имеют хозяев.

"У всех есть хозяева. Просто они не соблюдают правила содержания собак. И поэтому получается, что стай собак в поселках много. Надо участковым заниматься с населением. Предупреждать хозяев или штрафовать", - объяснил заместитель директора ветеринарной станции Аскар Омар.

Сельчане подтверждают: многие на время строительства дома заводят здесь собак, а после завершения стройки выкидывают четвероногих на улицу. Но называть соседей по именам не решаются.

Но, по данным телеканала, проблема с бездомными животными актуальна уже не только на окраинах: в центре Актобе тоже нередко можно встретить свору четвероногих.

Ветеринары призывают жителей ответственнее относиться к питомцам. Бегающие сегодня по улицам бездомные псы - это вчерашние домашние собаки, уверены специалисты.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954328-deti-boyatsya-my-boimsya-stai-sobak-atakuyut-zhiteley-poselka-v-prigorode-aktobe-video/