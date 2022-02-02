Кульгинов пригрозил недобросовестным застройщикам Нур-Султана лишением лицензий

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В столичном акимате прошло совещание по вопросам завершения объектов с представителями стройкомпаний. Участие в нем приняли те застройщики, на объектах которых имеются риски, сообщается на официальном сайте городской администрации.

По информации акимата, на данных объектах имеются следующие риски:

медленно ведутся строительно-монтажные работы;

отставание от графика завершения строительства;

между заказчиком и подрядчиком ведутся судебные разбирательства;

отсутствие должного финансирования.

"К примеру, это частные объекты ТОО "ЭРА", ТОО "Роз Тал" и другие. Так, строительство ЖК "Лея" началось еще в 2016 году. Застройщику в лице ЖСК "За рекой" было поручено активизировать строительные работы и завершить данный объект в текущем году" - говорится в сообщении.

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов предупредил недобросовестных застройщиков, что в случае, если они начнут привлекать деньги дольщиков до получения соответствующего разрешения акимата или получения гарантии АО "Казахстанская Жилищная Компания", то будут внесены в "черный список", а материалы будут переданы в правоохранительные органы.

Помимо этого, стройкомпании также могут лишиться лицензий, если приступят к строительно-монтажным работам до получения разрешительной документации.

Список недобросовестных застройщиков на регулярной основе публикуется на официальном сайте акимата и в средствах массовой информации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954284-kulginov-prigrozil-nedobrosovestnym-zastroyschikam-nur-sultana/