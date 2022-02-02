Вызвавшего лифт ногой работника "скорой" оштрафовали в Нур-Султане

Иллюстративное фото: pexels.com

Недавно в соцсетях появилось видео, на кадрах которого мужчина в форме работника скорой медицинской помощи вызывает лифт, нажав на панель ногой. Суд приговорил его к штрафу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

Инцидент произошел в столичном ЖК "Ак Дидар". Ролик выявили в ходе мониторинга соцсетей. По данному факту полицейскими установлен 24-летний фельдшер, в отношении которого было возбуждено административное производство по статье "Мелкое хулиганство".

По решению Специализированного межрайонного административного суда нарушитель оштрафован на 5 МРП (15 315 тенге).

Ранее мы писали о том, что работник скорой помощи вызвал лифт ногой в Нур-Султане. Момент был записан на видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954278-vyzvavshego-lift-nogoy-medika-oshtrafovali-v-nur-sultane/