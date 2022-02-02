Неизвестные хищники загрызли овец в Алматинской области

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В Алматинской области неизвестные хищники массово уничтожают домашний скот. Местные жители в тревоге. Одни считают, что на овец охотится рысь либо дикая кошка, другие грешат на бродячих собак. Факты прокомментировали в пресс-службе акимата Панфиловского района, передает корреспондент NUR.KZ.

Один из жителей села Коктал снял на видео кошару, где хищники убили и растерзали несколько овец. Автор утверждает, что к животным, возможно, пробрались одичавшие собаки.

"Вот аул Коктал, 1 февраля. Наверное, забрались собаки и загрызли всех овец. Ночью лаял сторожевой пес, но хозяева не обратили внимания. Будьте бдительны, укрепляйте и запирайте свои кошары", - говорит голос за кадром.

Пользователи высказали различные версии произошедшего. Многие считают, что такие рваные раны овцам могли нанести рысь либо малин - дикая степная кошка.

В акимате Панфиловского района подтвердили гибель домашнего скота. Как выяснилось, похожие случаи зарегистрированы в трех аулах, где неизвестные хищники уже растерзали около 50 овец.

"В нашем районе ежегодно регистрируют нападения дикой кошки на мелкий рогатый скот. Факты, когда хищники пробираются по ночам в кошары и убивают овец, уже произошли в трех населенных пунктах.

На сегодняшний день погибло около 50 голов скота. Изловить животных пока не удается. Работникам районной ветеринарной станции запрещено стрелять. Они вместе с местными жителями неоднократно пытались выследить малина, но безрезультатно", - сообщил пресс-секретарь акима Панфиловского района Нурбол Ханагат.

Местные власти пока ограничились предупреждением сельчан о бдительности. Останки растерзанных животных сожжены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954276-neizvestnye-hischniki-zagryzli-ovets-v-almatinskoy-oblasti/