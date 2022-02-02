Павлодарца арестовали и оштрафовали на крупную сумму за беспредельную езду (видео)

Кадр из видео: instagram.com/dp_pavlodar

Полицейские привлекли к ответственности водителя Lada Granta, который грубо нарушил ПДД и создал аварийную ситуацию на дороге в Павлодаре. Об этом сообщается на официальной странице ДП региона в Instagram.

Лихачом оказался житель Павлодара 2003 года рождения. Стражи порядка показали видео с его беспредельной ездой.

Водителя привлекли к ответственности сразу по нескольким статьям КоАП РК: за несоблюдение правил перевозки пассажиров по ч.1 ст.593 и за проезд на запрещающий сигнал светофора по ч.1 ст.599.

При проверке правоохранители установили, что в 2021 году молодой человек был лишен водительских прав, поэтому на него составили протокол еще по ч.3 ст.612 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления).

Кроме того, за выезд на встречную полосу его привлекли к ответственности по ч.5 ст.596 КоАП РК.

"В общей сложности на злостного нарушителя ПДД наложены штрафы в размере 65 МРП (около 200 тысяч тенге) и 10 суток административного ареста", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Напомним, ранее другой павлодарец катался по городу, держась за багажник авто. Также стало известно о случае, когда подросток управлял машиной, из окна которой по пояс высунулся пассажир.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954243-pavlodartsa-arestovali-i-oshtrafovali-na-krupnuyu-summu-za-bespredelnuyu-ezdu-video/