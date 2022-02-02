Ставки утильсбора на автомобили и сельхозтехнику пересмотрят в Казахстане

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Глава Минэкологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев в мажилисе заявил, что в ближайшее время будут утверждены новые ставки утильсбора на автомобили и сельхозтехнику, передает корреспондент NUR.KZ.

Поднял этот вопрос депутат Самат Мусабаев. Он напомнил, что еще 11 января президент страны, выступая на заседании мажилиса, говорил об утильсборе.

"Прошло 22 дня, а от министерства мы не видим никакой результативной работы. Население ждет. По утильсбору - какова позиция министерства?" - поинтересовался он.

В ответ Сериккали Брекешев сообщил, что к этому часу принято постановление правительства по передаче функции по регулированию утильсбора ТОО "Жасыл Даму".

"ТОО "Оператор РОП" как таковой сейчас прекратил свое существование. Все активы и денежные средства в банках второго уровня переданы в "Жасыл Даму". Стопроцентным акционером в этом обществе является государство", - добавил министр.

Он также сообщил, что работа по пересмотру ставок утильсбора продолжается. На сегодня принято решение обнулить ставку утильсбора по кабельно-проводниковой продукции (КПП).

"Сначала мы планировали просто передвинуть дату приема платежей по кабельно-проводниковой продукции до 1 января 2023 года, но потом было принято решение о том, что нулевая ставка утильплатежа по КПП будет бессрочной. То есть, утильсбор за КПП оплачиваться не будет.

По автомобилям и сельхозтехнике сейчас совместно с МИИР (работу ведем - прим.ред.). Согласно методике расчетов, МИИР должно нам представить свои расчеты и коэффициенты по этим ставкам, после согласования с общественностью мы их утвердим. Работа проводится, в ближайшее время мы утвердим, думаю, ставки утильсбора на автомобили и сельхозтехнику", - подчеркнул глава Минэкологии.

Он также сообщил, что компания "Жасыл Даму" уже полностью функционирует. Сервера, которые ране были изъяты в рамках проводимых следственных мероприятий, подключены.

"Утильплатежи принимаются, в нашем министерстве создана комиссия из представителей юридического блока, департамента цифровых технологий, бюджетного планирования, которые сейчас непосредственно работают и рассматривают все приходы и расходы денежных средств, согласно деятельности "Оператора РОП". На сегодня в банках второго уровня на счета "Жасыл Даму" переданы эти счета, там находится порядка 220 млрд тенге. Часть лежит в национальной валюте, часть - в долларах", - резюмировал Брекешев.

Ранее сообщалось, что новые ставки утильсбора будут утверждены до конца февраля.

На прошлой неделе в "Жасыл Даму" заявляли, что временно не принимают утилизационный сбор - компания ждала окончания проверок в отношении "Оператора РОП" и полной передачи всех функций по администрированию расширенных обязательств производителей.

Между тем аналитики рассказали, как снижение ставки утильсбора может повлиять на рынок авто в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954204-stavki-utilsbora-na-avtomobili-i-selhoztehniku-peresmotryat-v-kazahstane/