Аймагамбетов: Детсады перейдут на новую модель воспитания и обучения детей

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Глава МОН РК на заседании кабмина сообщил, что в детсадах страны с этого года приступят к новой модели воспитания и обучения детей, передает корреспондент NUR.KZ.

Асхат Аймагамбетов отметил, что на сегодня 99% детей в возрасте от 3 до 6 лет охвачены дошкольным образованием. Теперь планируется усовершенствовать содержание и методику обучения в детсадах.

"Была принята новая модель дошкольного воспитания и обучения. В этом году начнем ее реализацию. Если раньше для детей раннего возраста проводились 20-минутные занятия по тому же расписанию, что и в школе, то теперь, согласно новой модели, обучение и воспитание педагог будет реализовывать с момента поступления ребенка в детский сад по принципу "обучение через игру", - пояснил министр.

Также, по его словам, будут усилены требования к детским садам в части материально-технической базы, оснащенности системой видеонаблюдения, квалификации педагогов и воспитателей, соблюдению санитарных и противопожарных норм. В особенности, частные детские сады обязаны будут создавать благоприятные условия для детей.

В то же время, как отметил Аймагамбетов, для обеспечения прозрачности распределения мест в детских садах все электронные очереди в регионах теперь будут объединены в единую базу данных по всей стране.

На прошлой неделе, на заседании коллегии МОН, первый вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова заявила, что в Казахстане планируют разработать единую базу очередности в детские сады.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954026-aymagambetov-detsady-pereydut-na-novuyu-model-vospitaniya-i-obucheniya-detey/