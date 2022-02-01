Собравшегося в Дубай казахстанца с долларами задержали в аэропорту Актау

Фото: ДГД по Мангистауской области

Очередное превышение валюты при вывозе за рубеж выявлено в аэропорту Актау. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 31 января при таможенном контроле в ходе оформления международного рейса Актау-Дубай у казахстанца 1987 года рождения были обнаружены незадекларированные денежные средства в сумме 10 700 долларов США.

По словам задержанного, он не знал, что надо заполнять декларацию при наличии более 10 000 долларов.

В отношении мужчины возбуждено дело по ч.3 ст.551 КоАП РК (Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и подлежащих письменному декларированию).

На него наложен штраф в 10 МРП (более 30 тысяч тенге). Деньги ему вернули.

"С начала года таможенным постом выявлено 2 факта вывоза наличных денежных средств физическими лицами с нарушением таможенного законодательства, по которым возбуждены дела об административных правонарушениях. Напоминаем пассажирам о необходимости соблюдения правил перемещения валюты при пересечении таможенной границы ЕАЭС", - отметил руководитель таможенного поста "Ауежай-Актау" Мурат Байгебаев.

Напомним, ранее в аэропорту Актау задержали другого казахстанца, который пытался незаконно вывезти в Грузию более 15 тыс. долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953991-sobravshegosya-v-dubay-kazahstantsa-s-dollarami-zaderzhali-v-aeroportu-aktau/