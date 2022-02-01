"Родители говорили, что заберут": о брошенном в больнице ребенке рассказали в УОЗ Алматы

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В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ребенке, брошенном в больнице несколько месяцев назад. Сейчас малышу оформляются документы, после чего его передадут в Дом ребенка, передает NUR.KZ.

"22 сентября 2021 года в ДГКБ №2 патрульной службой УВД Ауэзовского района был доставлен ребенок Т. 2020 года рождения (со слов отца), никаких подтверждающих документов не имеется. Отец - Т. 1985 года рождения, безработный, определенного места жительства не имеет.

После поступления и по настоящее время находится в отделении гематологии ДГКБ № 2, со всеми пациентами. В целях предохранения от инфекционных заболеваний, дети содержатся в палатах. Ребенок периодически находится в манеже под наблюдением младшего медперсонала", - рассказали в УОЗ.

В ведомстве отметили, что ребенок находится в хороших условиях - в палатах тепло, приемы горячей пищи проходят регулярно - на завтрак, обед и ужин. Кроме того, проведенные при поступлении обследования показали, что ребенок здоров, никаких патологий у него не обнаружено.

"После поступления в клинику ребенка приезжали родители (нигде не работающие, не имеющие постоянного места жительства) говорили, что заберут после оформления документов. До настоящего времени никакие документы (свидетельства о рождении и другое) не предоставлены.

В данное время сотрудниками клиники самостоятельно составлен акт о присвоении имени и направлены запросы на оформление свидетельства о рождении, после чего ребенок будет направлен в Дом ребенка", - сообщили в управлении.

Напомним, ранее сообщалось, что ребенка нашли полицейские, вместе с ним находился мужчина, который представился отцом малыша и рассказал, что мать уехала в неизвестном направлении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953974-roditeli-govorili-chto-zaberut-o-broshennom-v-bolnitse-rebenke-rasskazali-v-uoz-almaty/