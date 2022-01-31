Туман накрыл Алматы: в аэропорту ответили на информацию о задержке рейсов

Иллюстративное фото: Максим Золотухин

Аэропорт Алматы, несмотря на густой туман, работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани, передает корреспондент NUR.KZ.

Жители Алматы в социальных сетях делятся кадрами, на которых видно, что город накрыл густой туман - видимость на дорогах нулевая.

Вместе с этим, согласно опубликованной на официальном сайте аэропорта Алматы информации, сегодня к прибытию в Алматы задерживаются 12 рейсов - из Нур-Султана, Караганды, Актобе, Шымкента, Усть-Каменогорска и еще ряда городов.

Скриншот: alaport.com

Причина задержки рейсов не указана, однако в пресс-службе аэропорта Алматы отметили, что авиагавань функционирует в штатном режиме - по вопросам задержки рейсов пассажиров призвали обращаться к авиакомпании.

"На сегодня Международный аэропорт Алматы работает в штатном режиме. В связи с погодными условиями задержек нет. По вопросам задержек рейсов, в случае если такие имеются, пожалуйста, обращайтесь к авиакомпаниям", - говорится в сообщении аэропорта.

По данным портала Gismeteo, погода в Алматы сегодня без осадков, наблюдается небольшое усиление ветра до 1-5 м/с, столбики термометров покажут от +2 до -5 градусов.

Напомним, накануне синоптики предупреждали о тумане и гололеде в ряде регионов страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953803-tuman-nakryl-almaty-v-aeroportu-otvetili-na-sluhi-o-zaderzhke-reysov/