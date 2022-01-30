14 пьяных водителей задержали за сутки в Караганде

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В Караганде полицейские за сутки задержали 14 пьяных водителей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Карагандинской области.

Нетрезвые водители задержаны в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Пешеход". В отношении всех задержанных возбуждены административные дела.

"В прошлом году в области по вине пьяных водителей совершено 16 ДТП, в результате которых 4 человека погибли и 14 человек получили различные травмы.

Напоминаю, что согласно статьи 608 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влечет наказание в виде лишения права управления транспортным средством на 7 лет",- отметил первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Курмангали Исмагулов.

В ДП области отметили, что всего в прошлом году в Карагандинской области было зарегистрировано 132 ДТП, в которых погиб 161 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953701-14-pyanyh-voditeley-zaderzhali-za-sutki-v-karagande/