Уборщика мусора в полицейской форме наказали в Кызылорде (видео)

Кадр из видео: facebook.com/up.kyzylorda

В социальных сетях распространилось видео с молодым человеком, одетым в служебную спецодежду сотрудника полиции, который убирал мусор. Рабочего привлекли к ответственности. Об этом сообщается на официальной странице управления полиции Кызылорды в Facebook.

На кадрах видно, как сотрудник коммунального предприятия в куртке с надписью "Полиция" выгружает мусор из контейнера в машину.

Видео не оставили без внимания стражи порядка. Они нашли 24-летнего жителя Кызылорды и доставили в полицию.

В отношении рабочего составили протокол по п.1 ст.675 КоАП РК (Незаконное ношение одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования).

Дело будет направлено в суд.

В свое оправдание парень пояснил, что полицейская одежда давно лежала у него дома, в один из дней он решил ее надеть. Он не знал, что форму нельзя носить. Молодой человек извинился за свой необдуманный поступок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953557-uborschika-musora-v-politseyskoy-forme-nakazali-v-kyzylorde-video/