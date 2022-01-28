Суд вернул уголовное дело Биртанова в прокуратуру

Елжан Биртанов на онлайн-заседании суда. Скриншот: NUR.KZ

В Нур-Султане в режиме онлайн прошли предварительные слушания по делу экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова – судья постановил вернуть его уголовное дело в прокуратуру, передает корреспондент NUR.KZ.

Защитники Биртанова ходатайствовали о том, чтобы дело Битанова вернули в прокуратуру из-за различных нарушений норм УПК.

После двухдневных слушаний судья Ибрагим Алькенов установил, что допущенные органом досудебного расследования нарушения закона препятствуют назначению главного судебного разбирательства по делу.

Сообщается, что часть 7 статьи 297 УПК прямо предусматривает, что уголовное дело не подлежит направлению в суд прокуратурой до разрешения жалоб - в данном случае жалобы защитников в ходе следствия не рассмотрены.

Отметим, что также в суде вместе с экс-министром участвовал экс-вице-министр здравоохранения Олжас Абишев – в его деле, как и у Биртанова, указана статья "Злоупотребление должностными полномочиями".

"Постановляю ходатайство защитников подсудимых Биртанова и Абишева о возврате уголовного дела прокурору удовлетворить.

Уголовное дело по обвинению Биртанова в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьями УК РК: 361 - часть 4 пункт 2, и 361 - часть 3; и по обвинению Абишева - в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 361 - часть 4 пункт 2 УК РК, возвратить в Генеральную прокуратуру для устранения существенных нарушений УПК", - заявил судья.

Также судья продлил домашний арест в отношении Биртанова и Абишева еще на 1 месяц.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953548-delo-birtanova-sud-vernul-ego-ugolovnoe-delo-v-prokuraturu/