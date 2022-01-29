Газовые плиты в домах опасны для людей, считают ученые

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Ученые из Стэнфордского университета считают, что газовые плиты на кухнях представляют опасность для здоровья людей и планеты, передает The Washington Post.

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Новое исследование предполагает, что газовые плиты на кухнях по всей Америке могут представлять больший риск для планеты и здоровья населения, чем считалось ранее. Причиной этого является то, что приборы выделяют очень мощный газ, метан. Исследование ученых Стэнфордского университета было опубликовано в четверг в журнале Environmental Science and Technology. По их мнению, приборы также выделяют значительное количество диоксида азота, загрязняющего вещества, которое может вызвать астму и другие респираторные заболевания.

Ученые и активисты в области климата все чаще призывают домовладельцев переходить на полностью электрические плиты, водогрейные котлы и другие приборы. И делать это несмотря на усилия газовой промышленности внедрить голубое пламя во все американские дома.

«Если у вас есть финансовая возможность заменить газовую плиту на электрическую индукционную, то это хорошая идея для качества воздуха в вашем доме и для планеты, в целом», — сказал Роб Джексон, профессор наук о Земле из Стэнфорда и соавтор исследования.

Около трети домохозяйств в США, 40 млн семей, готовят пищу на природном газе. В Калифорнии это топливо предпочитают 60% человек.

Исследователи измерили выбросы от печей в 53 домах в семи округах Калифорнии. По словам Джексона, они пришли к выводу о том, что выбросы метана из газовых плит в США оказывают такое же воздействие на климат, как и 500 тысяч автомобилей, работающих на газе. Метан, основной компонент природного газа, является вторым по значимости фактором изменения климата среди парниковых газов. Хотя он рассеивается быстрее, чем углекислый газ, его мощность более чем в 80 раз выше в первые 20 лет после его выброса в атмосферу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953507-gazovye-plity-v-domah-opasny-dlya-lyudey-schitayut-uchenye/