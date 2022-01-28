"Жасыл даму" временно не будет принимать утильсбор из-за проверки "Оператора РОП"

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Новый оператор по утильсбору АО "Жасыл Даму" временно не будет принимать утилизационный сбор. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице предприятия.

Объясняется это тем, что "Оператор РОП", в отношении которого компетентные органы проводят проверку, еще не передал все свои функции по администрированию расширенных обязательств производителей.

В связи с этим АО "Жасыл Даму" временно прекращено оказание следующих услуг:

прием утилизационных платежей;

прием ВЭТС/ВЭССХТ;

выплата компенсации за сдачу на утилизацию старой техники;

субсидирование сборщиков, транспортировщиков и переработчиков отходов;

другие виды, предусмотренные экологическим кодексом.

"После завершения всех организационных и юридических процессов, получения полного доступа к серверному программному обеспечению АО "Жасыл Даму" будут исполнены все обязательства.

Сделать это сейчас не представляется возможным по независящим от нас причинам. Просим всех с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и дождаться возобновления деятельности", - говорится в сообщении.

О начале работ информационных систем в компании сообщат дополнительно.

Напомним, 19 января "Оператор РОП" прекратил свою деятельность в части администрирования утилизационного сбора и распоряжения соответствующими средствами. В связи с этим прием машин на утилизацию в Казахстане временно прекращен - до утверждения новых ставок.

Новые ставки по утильсбору будут утверждены до конца февраля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953489-zhasyl-damu-vremenno-ne-budet-prinimat-utilsbor-iz-za-proverki-operatora-rop/