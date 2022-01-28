Блэкаут на юге Казахстана: озвучена причина ЧП

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Казахстанская компания по управлению энергетическими сетями KEGOC заявила, что масштабный блэкаут, случившийся сразу в трех странах, не связан с майнинговыми компаниями. Заявление появилось на официальном сайте оператора.

Масштабное отключение электричества в Алматы, Шымкенте, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях, а также в Узбекистане и Кыргызстане произошло во вторник, 25 января, в первой половине дня. Через несколько часов подача электроэнергии потребителям была полностью восстановлена.

Как объяснили в KEGOC, авария не связана с цифровым майнингом - причиной стало короткое замыкание, из-за которого отключились 6 энергоблоков на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане. Суммарная потеря генерации составила более 1500 МВт.

"Возникший дефицит мощности в энергосистеме Узбекистана привел к несанкционированному отбору мощности из энергосистемы Казахстана, подключенной к параллельной работе с энергосистемами Узбекистана и Кыргызстана. В результате произошел "наброс" мощности на транзит 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана" с последующей его перегрузкой", - заявили в KEGOC.

Отмечается, однако, что в Казахстане сохраняется дефицит электроэнергии.

"Необходимо отметить, что произошедшая авария не связана с деятельностью потребителей, осуществляющих цифровой майнинг.

Касательно отсутствия поставок электроэнергии в адрес потребителей, осуществляющих цифровой майнинг, сообщаем, что в Единой электроэнергетической системе РК сохраняется ситуация с дефицитом электрической энергии. Основными факторами возникновения дефицита являются высокая аварийность на электростанциях и значительный рост потребления электроэнергии, который за прошедший год превысил 6%, что в 3 раза больше показателей последних лет", - говорится в сообщении оператора.

При этом в 2020 году прирост потребления электроэнергии составлял 2%, в 2019 году - 1,9%.

"В условиях дефицита электроэнергии в целях обеспечения бесперебойного электроснабжения населения и экономики страны, АО "KEGOC" совместно с электростанциями и энерогоснабжающими организациями, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Республики Казахстан приняли меры по снижению плановых поставок электроэнергии в адрес майнинговых дата-центров", - добавили в KEGOC.

Ранее в Минэнерго сообщили, что в Казахстане создана специальная комиссия, которая займется объективным и всесторонним выяснением причин и условий возникновения и развития технологического нарушения в электрических сетях АО "КЕGOC", приведшего к нарушению электроснабжения потребителей южных регионов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953457-blekaut-na-yuge-kazahstana-ozvuchena-prichina-chp/