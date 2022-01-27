Провоцировавшего и называвшего полицейского "слугой" мужчину арестовали в ВКО (видео)

Кадр из видео: ДП ВКО

В соцсетях стало популярным видео из Усть-Каменогорска, на котором мужчина провоцировал полицейского и называл его "своим слугой". Пользователей возмутило поведение подвыпившего горожанина. Как стало известно, его арестовали. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Эта история получила продолжение. Суд вынес постановление об аресте мужчины.

"В отношении него была применена ч.1 ст.667 КоАП РК (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного или специального государственного органа), которая предусматривает санкцию в виде ареста до пяти суток", - сообщили в ДП региона.

Здесь добавили, что мужчина 1981 года рождения уже принес извинения по поводу случившегося и раскаялся в своем поведении.

Напомним, ранее в соцсетях опубликовали видео, снятое жителем Усть-Каменогорска. На нем был запечатлен разговор мужчины с полицейским, прибывшим по жалобе соседей на нарушение тишины.

Горожанин называл себя "царем" и "господином", а стража порядка - "слугой", который "кушает хлеб" за его счет. Пользователей возмутило поведение пьяного дебошира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953247-provotsirovavshego-i-nazyvavshego-politseyskogo-slugoy-muzhchinu-arestovali-v-vko-video/