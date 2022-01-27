"Первый ребенок – инвалид, второй тоже": астанчане требуют переселить их из-за высокого облучения

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Жители одного из районов Нур-Султана просят переселить их - в этой части города установлены высоковольтные линии электропередачи. Из-за сильного облучения от этих линий заболело уже несколько поколений местных жителей, но акимат не реагирует, жалуются горожане.

С горожанами, которые уже 20 лет пытаются обратить внимание городских властей на свою проблему, встретились корреспонденты телеканала "Астана".

В поликлинике, к которой прикреплены жители этой части города, подтверждают: на учете с серьезными диагнозами состоит 75% местного населения. Много среди них онкобольных и инвалидов.

Сами люди уверены: причина их болезней – линии электропередачи.

"Моей дочке было 6-7 лет, когда этот ЛЭП построили. Вот, она подросла, вышла замуж. Первый ребенок у нее родился инвалидом. Второй ребенок тоже. У соседа тоже сын. Тоже у него такие же дети", - делится астанчанка Кульбарам Жусупова.

По данным телеканала, электросети были проведены здесь еще в конце прошлого века, чтобы обеспечить весь мегаполис электричеством.

Проведенная в прошлом году экспертиза подтвердила, что в районе завышен уровень радиации, причем в сотню раз. После этого столичный акимат решил убрать эти электролинии.

"Акиматом Нур-Султана принято решение о выносе воздушной линии электропередач на участке от подстанции "Городская" до подстанции "Астана". На сегодняшний день определен подрядчик по разработке проекта - ТОО "ТяжПромЭлектропроект". Срок реализации мероприятий по выносу линий электропередач займет ориентировочно 2 года", - сообщили в ведомстве.

Однако жителей улицы эти новости уже не радуют. За 20 лет заболело уже несколько поколений, некоторые скончались.

По словам людей, их обещали переселить, но все так и осталось на словах.

"У них список 29 домов. И они, эти 29 домов, сносятся не по нашей улице Культегин, а совсем в другой стороне - 200-300 метров от этих ВЛ, которые никакого отношения к ним не имеют.

Они хотят там построить сквер. Но этот сквер, грубо говоря, как лысому человеку подарили расческу, понимаете? Он нам не нужен, когда мы уже здесь все больные", - заявила астанчанка Райхан Ибраева.

На это в столичном акимате твердо заявили - в сносе частных домов государственной нужды нет. Поэтому данный вопрос жители могут поднимать только в частном порядке - в случае аварийности жилья. Но вопрос компенсации не рассматривается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953181-pervyy-rebenok-invalid-vtoroy-tozhe-astanchane-trebuyut-pereselit-ih-iz-za-vysokogo-oblucheniya/