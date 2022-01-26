Холодную воду отключат в одном из микрорайонов Алматы

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Ряд домов на полдня отключат от холодной воды в микрорайоне Аксай-4 в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ГПК "Алматы су".

28 января (в пятницу) с 8 до 14 часов будет отключена подача холодной воды в жилые дома, расположенные на территории микрорайона Аксай-4.

В "Алматы су" уточнили, что эти ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для подключения нового водопровода к системе водоснабжения.

Граждан призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953137-holodnuyu-vodu-otklyuchat-v-odnom-iz-mikrorayonov-almaty/