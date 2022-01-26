Пропускной режим хотят усилить в аэропортах и на вокзалах Казахстана

Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК подготовлен и опубликован документ, который регламентирует новые правила досмотра при входе на вокзалы и в аэропорты. Перечень размещен 25 января на сайте "Открытые НПА".
Документ включает в себя список объектов транспортной индустрии, на которых будет проводиться досмотр и перечень веществ и предметов, которые проносить запрещено. Также в тексте перечислены лица, в отношении которых досмотр проводиться не будет.
В случае принятия документа досмотр будет проводиться при входе на все железнодорожные и автовокзалы, в аэропорты и на аэродромы страны, а также на территорию Актауского морского торгового порта. Кроме того, обязательную проверку будут проходить пассажиры алматинского метрополитена.
В соответствии с документом, в список запрещенных для провоза предметов и веществ входят:
- любые взрывные или иные смертоносные устройства, взрывчатые вещества и предметы;
- радиоактивные вещества;
- наркотические вещества;
- легковоспламеняющиеся жидкости и вещества;
- воспламеняющиеся твердые вещества;
- ядовитые, сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком или твердом состоянии, упакованные в тару;
- инфекционно или биологически опасные материалы, вещества и предметы содержащие их;
- едкие и коррозирующие вещества;
- все виды огнестрельного оружия;
- колющее и режущее оружие, предметы ударно-дробящего действия и заостренные предметы;
- боеприпасы к огнестрельному и газовому оружию.
Кроме того, существует список лиц, в отношении которых досмотр проводиться не будет. Прежде всего, это президент и премьер-министр Республики Казахстан. Также в этот перечень вошли председатели Сената и Мажилиса Парламента РК, государственный секретарь РК, руководитель Администрации президента.
Досмотру не подлежат председатели Конституционного Совета, Верховного Суда, Национального Банка и КНБ Республики Казахстан, а также заместитель премьер-министра республики, помощник президента – секретарь СБ, управляющий делами президента, генеральный прокурор и начальник Службы государственной охраны.
Кроме того, в список лиц, в отношении которых не будет проводиться досмотр вошли министры РК, главы и члены иностранных диппредставительств, консульские должностные лица консульских учреждений иностранных государств, представители международных организаций и иные лица, освобожденные от досмотра в соответствии с международными договорами РК.
Открытый документ будет доступен для обсуждения на сайте до 8 февраля.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953071-propusknoy-rezhim-hotyat-usilit-v-aeroportah-i-na-vokzalah-kazahstana/