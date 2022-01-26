Объявить мораторий на взимание утильсбора до передачи функций госоператору предложил депутат

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Депутат Едил Жанбыршин в ходе пленарного заседания мажилиса заявил, что результатом "непрозрачной" деятельности "Оператора РОП" стал рост цен на новые автомобили с 2015 года по 2021 годы почти в 2 раза, передает корреспондент NUR.KZ.

Жанбыршин в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова напомнил, что в ходе выступления в мажилисе 11 января главой государства было дано поручение правительству пересмотреть порядок расчета и определить государственного оператора утилизационного сбора вместо действующего частного.

"Проблема завышенных размеров утильсбора и непрозрачной деятельности "Оператора РОП" неоднократно поднималась депутатами и является очень чувствительной для населения. В течение последних пяти лет при приобретении автомобилей и сельхозтехники будущий владелец отдавал частному оператору от 400 тысяч до 13 млн тенге в зависимости от назначения и модели приобретаемой техники. Результатом таких "поборов" стали завышенные цены на автомобили в Казахстане. С 2015 года по 2021 год цены на новые автомобили выросли почти в два раза", - добавил депутат.

А разница цен с соседними странами привела, по его словам, к активному ввозу в страну иностранных авто без регистрации.

"В страну было ввезено более 200 тысяч машин с иностранными номерами, большая часть которых в лучшем случае является автохламом, а в худшем - криминальным имуществом. Поэтому население с воодушевлением восприняло слова президента. Но уже сегодня мы видим их своеобразное исполнение.

На портале открытых НПА размещен проект нормативно-правового акта, предполагающего незамедлительную передачу прав и "оставшихся" финансовых активов РОП новому государственному оператору "Жасыл даму". Таким образом, о прозрачности процесса активного сбора денег частным оператором в течение пяти лет предлагается забыть.

При этом вызывает справедливое возмущение, что публично называемые суммы доходов РОП за пять лет работы регулярно меняются. Если вывести среднее из всех названных в последние дни, выходит сумма порядка 600 млрд тенге. Аналогично с тратами. Вместо результатов независимого аудита мы довольствуемся выпиской из экологического Кодекса о том, на что "по идее" должен был тратить деньги "Оператор РОП", - заявил мажилисмен.

В этой связи Едил Жанбыршин предложил незамедлительно провести независимый аудит деятельности "Оператора РОП" с момента его создания и сделать это до передачи средств новой организации, а также опубликовать результаты проведенной работы в открытых источниках.

По итогам аудита депутат предлагает обеспечить передачу активов частного оператора государственному администратору в полном объеме, а до завершения расчетов и организационных процедур по передаче функций госоператору объявить мораторий на взимание утилизационного сбора.

Напомним, 19 января "Оператор РОП" прекратил свою деятельность в части администрирования утилизационного сбора и распоряжения соответствующими средствами. В связи с этим прием машин на утилизацию в Казахстане временно прекращен - до утверждения новых ставок.

Новые ставки по утильсбору будут утверждены до конца февраля.

Между тем, сегодня стало известно о задержании председателя правления ТОО "Оператор РОП" Медета Кумаргалиева. Вместе с ним задержан вице-министр экологии Ахметжан Примкулов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953057-obyavit-moratoriy-na-vzimanie-utilsbora-do-peredachi-funktsiy-gosoperatoru-predlozhil-deputat/