Некоторые услуги на портале "Электронного правительства" временно недоступны для алматинцев

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В связи со сложившейся ситуацией в Алматы временно недоступна 51 государственная услуга местных исполнительных органов на портале "Электронного правительства", об этом сообщили в пресс-службе департамента Агентства по делам государственной службы по городу.

На сегодняшний день, согласно реестру государственных услуг, местными исполнительными органами города оказываются 167 видов государственных услуг.

Вместе с тем установлено, что на сегодняшний день 51 государственная услуга местных исполнительных органов временно недоступна на портале «электронного правительства».

К примеру, недоступны все 28 государственных услуг Управления предпринимательства и 11 услуг Управления зеленой экономики.

Также недоступны услуги следующих государственных органов:

Управление образования – 3 услуги («Прием документов и зачисление в организации образования», «Выдача дубликатов документов об основном среднем, общем среднем образовании» и «Прием документов для организации индивидуального бесплатного обучения на дому детей, которые по состоянию здоровья в течение длительного времени не могут посещать организации начального, основного среднего, общего среднего образования в школах №80, 118, 172, 29, 98, 20, 59, 61»);

– 3 услуги («Прием документов и зачисление в организации образования», «Выдача дубликатов документов об основном среднем, общем среднем образовании» и «Прием документов для организации индивидуального бесплатного обучения на дому детей, которые по состоянию здоровья в течение длительного времени не могут посещать организации начального, основного среднего, общего среднего образования в школах №80, 118, 172, 29, 98, 20, 59, 61»); Управление спорта – 2 услуги («Аккредитация местных спортивных федераций» «Присвоение спортивных разрядов: кандидат в мастера спорта Республики Казахстан, спортсмен 1 разряда»);

– 2 услуги («Аккредитация местных спортивных федераций» «Присвоение спортивных разрядов: кандидат в мастера спорта Республики Казахстан, спортсмен 1 разряда»); Управление социального благосостояния – 2 услуги («Назначение государственной адресной социальной помощи» и «Назначение жилищной помощи»);

– 2 услуги («Назначение государственной адресной социальной помощи» и «Назначение жилищной помощи»); Управление жилищной политики – 1 услуга («Постановка на очередь, нуждающихся в жилье из жилищного фонда»).

– 1 услуга («Постановка на очередь, нуждающихся в жилье из жилищного фонда»). Управление культуры – 1 услуга («Выдача свидетельств на право временного вывоза культурных ценностей);

При этом оказание 3 государственных услуг управления культуры и КГУ «Государственный архив города Алматы» осуществляется временно в бумажном виде через канцелярию услугодателя («Выдача архивных справок, копий архивных документов или архивных выписок» (г. Алматы, ул. Шуланова, 159), «Прием заявок на присвоение звания «Народный» (образцовый) коллективам художественной самодеятельности» «Выдача разрешения на установление мемориальных досок» (г. Алматы, проспект Достык, 56).

Также по государственным услугам районных акиматов на сегодняшний день недоступны 3 услуги по присвоению спортивных разрядов, предоставлению отсрочки от призыва и предоставлению освобождение граждан от призыва.

Государственные услуги РАГС-ов граждане города могут получить в районных отделах ЦОН-ов.

Согласно информации Управления цифровизации города Алматы, оказание вышеперечисленных государственных услуг на портале «электронного правительства» будет восстановлено в ближайшее время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953056-nekotorye-uslugi-na-portale-elektronnogo-pravitelstva-vremenno-nedostupny-dlya-almatintsev/