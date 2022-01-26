Морозы до 26 градусов ожидаются в Казахстане

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Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие дни - 27-29 января. Специалисты прогнозируют, что на большей части страны сохранятся морозы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, в начале указанного периода отрог уходящего антициклона все еще будет оказывать влияние на большую часть Казахстана. На севере, востоке и в центре страны сохранятся морозы до 18-23 градусов, местами - до 26 градусов.

Лишь на западе, а также 28-29 января на юге, юго-востоке республики с прохождением Южного циклона ожидаются осадки, а в горных районах - сильные осадки в виде дождя и снега.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953037-morozy-do-26-gradusov-ozhidayutsya-v-kazahstane/