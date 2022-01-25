Ситуацию с отключением электричества объяснили в министерстве энергетики Казахстана

Иллюстративное фото: pixabay

Министерство энергетики Казахстана на своем официальном сайте прокомментировало ситуацию с масштабным отключением электроэнергии.

В ведомстве пояснили, что 25 января 2022 года в 11:59 (по времени Нур-Султана) ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии, произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана".

В результате, произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана" с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана.

"Объем ограничений составил свыше 1500 мегаватт, в том числе в городе Алматы и Алматинской области порядка 1000 МВт, Жамбылской области – 300 МВт, Туркестанской области – 500 МВт и Кызылординской области – 200 МВт", - говорится в сообщении.

В результате глубокой посадки частоты (ниже 47 Гц) произошло полное погашение энергосистем Узбекистана, Кыргызстана, отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что работой автоматики предотвращено полное погашение Жамбылской ГРЭС, Шымкентской ТЭЦ-3, Кызылординской ТЭЦ-6 и электростанций Алматинской области с сохранением электроснабжения потребителей указанных областей порядка 500 МВт.

Также действием автоматики Алматинский энергоузел выделен на изолированную работу с сохранением электропотребления порядка 700 МВт.

"В 13:39 полностью восстановлена нормальная схема национальной электрической сети с Алматинским энергоузлом. Региональные электросетевые компании Алматы и Алматинской области осуществляют снятие ограничений", - пояснили в Минэнерго.

Работы по восстановлению электроснабжения южных областей продолжаются, отметили в ведомстве.

Напомним, что о масштабном отключении электричества в Алматы, на юге Казахстана, а также в Узбекистане и Кыргызстане стало известно сегодня после полудня.

При этом узбекские СМИ сообщали о масштабной аварии в их энергосистеме, а жители Бишкека из-за аварии остались без воды и отопления, остановились лифты и канатные дороги. Заявление по поводу отключения электроэнергии сделали в "Самрук-Энерго".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952887-situatsiyu-s-otklyucheniem-elektrichestva-obyasnili-v-ministerstve-energetiki-kazahstana/